Diese Woche gab Trison die Übernahme von Yellow Bricks bekannt – einer auf die Content-Konzeption und Realisierung von Sportevents spezialisierten Digital-Agentur. “Das Trison Yellow Bricks Team kümmert sich um 360-Grad-Erlebnisse rund um den Matchday“, sagt Trison-CEO Alberto Caceres. „Vom Konzept bis zum Content. Hier werden ganz andere Skills und Tools benötigt als bei Digital Signage. Spielergebnisse müssen in Real Time angezeigt werden, Broadcast-Feed müssen live eingespielt werden und die Zuschauern müssen via App unterhalten werden”.

Clubs suchen ganzjährige Fan-Engagements

Sportclubs – ob Fussball oder Basketball – suchen nach einmaligen Fan-Engagement-Konzepten, die an 365 Tagen im Jahr die Fans mit dem Club verbinden. Die große Show am Matchday alleine reicht da schon lange nicht mehr aus. Für den FC Sevilla entwickelte Trison Yellow Bricks ein solches ganzheitliches Konzept, das natürlich auch ein Club-Museum beinhaltet.

Ob Real Madrid, AC Milan oder FC Sevilla – die Fanshop gehören zu den wichtigsten Berührungspunkte mit den Clubs und sind ein relevanter Umsatzbringer. Im neuen Bernabeu Stadion von Real Madrid wurde kein Digital Signage-Aufwand gescheut, um ikonische und immersive Erlebnisse zu realisieren. Trison hat hier nicht nur das Digital Signage-Konzept geliefert, sondern mit seiner Experience-Tochter Trison Necsum auch den holografischen Content.

Die Real Madrid Digital Experience hat es sogar auf das Titelblatt der spanischen Sportzeitung AS gebracht – als Aufmacherfoto zur Berichterstattung vom Real-Neuzugang Mbappé.

Das Ziel: an die Spitze aller Vertikalmärkte

Trison ist mit mehr als 110 Millionen Euro Umsatz Europas größter Pure-Play Digital Signage-Anbieter. Mit neuem Liechtensteiner Investor ist der spanische Integrator nun in einer neuen Wachstumsphase. “Wenn wir in Vertikalmärkte eintreten, streben wir die Marktführerschaft an“, sagt Alberto Caceres. Im Fashion-Retail- und Automotive-Sektor ist Trison bereits zum europäischen Marktführer aufgestiegen. In UK ist man laut dem CEO auch im QSR-Segment an der Spitze und in Frankreich im Bankensektor. “Im Fan-Experience Markt wollen wir eine ähnliche Marktposition erzielen. Mehr als 25 Clubs europaweit zählen nach einem Jahr bereits zu unseren Kunden“, so Alberto Caceres weiter.

Einige der Projekte der letzten Monate sind Lounge-Projekte für America’s Cup Teams in Barcelona oder der digitale Retrofit des größten Urban Entertainment Centers in Berlin.

“Wir sind sehr glücklich mit dem ersten Jahr von Trison Sports, aber unsere Ziele sind ambitioniert“, sagt der Trison-CEO. Das Unternehmen plant bereits kurzfristig weitere Expansionen – sowohl in neue Vertikalmärkte als auch in neue Regionen. “Die DACH-Region liegt ganz weit oben auf unserem Wunschzettel. Aber auch außereuropäische Regionen stehen auf der Liste.“