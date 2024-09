Zetadisplay steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal 2024 um 28,7 Prozent auf umgerechnet 14,4 Millionen Euro. Den Hauptanteil an dieser Wachstumsrate hat die Übernahme des britischen Integrators Beyond Digital Solutions, die im April erfolgte. Durch diese Akquisition sowie die Übernahme von Peakmedia vor einem Jahr konnte Zetadisplay auch sein großes Ziel, die wiederkehrenden (recurring) Umsätze zu erhöhen, weiter pushen: Der SaaS-Umsatz stieg insgesamt um 24,5 Prozent auf 5,9 Millionen Euro und macht damit 40,9 Prozent des Umsatzes aus. Organisch wuchs der SaaS-Umsatz immerhin um 6,5 Prozent.

Die Übernahme von Beyond Digital Solutions hatte Zetadisplay durch Kapital seines Eigentümers Hanover finanziert. Mit der Akquise zeit sich CEO Anders Olin in seinem Kommentar zu den Quartalsergebnissen mehr als zufrieden – sie verbesserte die EDIBTA-Marge auf 17,1 Prozent und stärkte Zetas Marktposition in Europa. Die Bruttomarge verringerte sich nach den jüngsten Akquisitionen; das führt Zeta aber auf den gestiegenen Anteil von Drittanbieterlösungen zurück und rechnet durch die fortschreitende Integration mit einer Umkehr dieser Entwicklung.

Umzug in neuen Hauptsitz

In Q2 dieses Jahres vollzog Zetadisplay außerdem den Umzug seines Haupsitzes im schwedischen Malmö. Mit der Verlagerung des Standorts in eine besser geeignete, zentrale Lage will die Gruppe weitere Kosteneinsparungen erzielen. Außerdem will Anders Olin seinen Transformationskurs fortsetzen: die Organisation vereinfachen und vergrößern, um die Basis für eine komplexe multinationale Organisation zu schaffen.

Die Marktlage schätzt Anders Olin weiterhin als schleppend ein. Zetadisplay konnte aber nach eigenen Angaben sowohl lokal als auch international Projekte starten, darunter ein Vertrag mit der Stockholm-Flughafen-Expressline Arlanda Express.

