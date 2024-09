APG|SGA gewinnt erneut die Vermarktung der Werbeflächen im Sihlcity. Das Einkaufszentrum in Zürich-Wiedikon hatte den bestehenden Vertrag nach einer Ausschreibung verlängert. Der neue Vertrag umfasst erstmals auch digitale Werbeflächen: Ab 2025 sollen in der Mall 15 Screens im 75-Zoll-Format installiert werden.

Sihlcity wurde 2007 auf dem Gelände der ehemaligen Zürcher Papierfabrik an der Sihl eröffnet. In den Parkbereichen, an der Busstation und den Zugängen befinden sich 75 analoge OoH-Flächen. Insgesamt umfasst das Sihlcity 80 Geschäfte, 16 Gastronomiebetriebe, 850 Parkplätze und wird täglich von etwa 20.000 Personen besucht. Neben dem Shopping- und Essensangebot findet man im Komplex auch ein Kino, ein Hotel, ein Ärztezentrum, ein Fitnesscenter, ein Kulturhaus und eine Bibliothek.

APG|SGA vermarktet mit den Standorten Sihlcity, Glatt, Shoppi Tivoli, Airport Shopping Zürich und Seedamm-Center in Pfäffikon mehrere große Einkaufszentren im Raum Zürich. Das gesamte POS-Portfolio setzt sich 415 analoge Werbeflächen in verschiedenen Formaten sowie 52 digitale E-Panels zusammen. Die Roadside- sowie die Bus-und-Bahn-Screens im Raum Zürich ergänzen die POS-Displays.