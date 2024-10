Der österreichische Außenwerber Ankünder feierte im Congress Graz groß sein 100-jähriges Jubiläum – und konnte sowohl branchenspezifische als auch regionale Prominenz zu seinen Gästen zählen. Neben dem Grazer Landeshauptmann Christopher Drexler war auch Jean-François Decaux, Co-CEO von JC Decaux, unter den Gratulanten. Er würdigte den Erfolg Unternehmens aus der Steiermark und bekräftigte die Bedeutung der überregionalen Zusammenarbeit zwischen Paris, Wien und Graz.

JC Decaux ist über Gewista mit 33,3 Prozent an Ankünder beteiligt. Den Rest hält die Holding Graz, die unter anderem auch die Stadtwerke Graz unter ihrem Dach hat.

Landeshauptmann Christopher Drexler gratulierte in seiner Laudatio zur erfolgreichen Unternehmensgeschichte und überreichte Ankünder vor 350 Gästen das Steirische Landeswappen. Umgekehrt wurden alle Ehrengäste mit ausgewählten Plakaten, unter anderem aus der Plakatsammlung des Steiermärkischen Landesarchivs, beschenkt.

Elke Kahr, Bürgermeistern von Graz, unterstrich die Bedeutung des Außenwerbers in der Stadt und hob besonders jene Projekte hervor, die den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Graz als Mehrwert dienen, wie etwa das erst kürzlich neu präsentierte Katastrophenwarnsystem, das in allen DooH-Medien von Ankünder installiert wurde.

1924 gegründet, unterhält Ankünder unter den Geschäftsführern Dieter Weber und Bernd Schönegger mittlerweile 6.000 Werbeträger in der Steiermark und hält Beteiligungen in anderen Bundesländern sowie in Slowenien und Kroatien. Auch den DooH-Bereich baut das Unternehmen aus, zuletzt zum Beispiel mit Screens in der Shopping City Seiersberg.

