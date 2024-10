Derzeit werden verschiedene Einsatzmöglichkeiten von GenAI in der DooH-Kreation erforscht. Besonders aufmerksamkeitsstark sind umgebungssensitive Kampagnen die in Real-time auf den Moment und den Standort angepasst sind. Der japanische DooH-Netzwerkbetreiber Live Board und Dentsu kooperieren, um Werbekunden automatisiert und skalierbar standortspezifische Live-Creatives anzubieten.

Die AI Mimic Vision getaufte DooH-Plattform nimmt zunächst in regelmäßigen Abständen Fotos vom Hintergrund des DooH-Screens auf und nutzt dann die Adobe-Firefly-API zur GenAI-Bilderzeugung. Kampagnen-Motive werden mit der Live-Umgebung fast in Echtzeit verschmolzen und per Live-Stream auf den DooH-Screens ausgespielt. Dadurch ist es möglich, Kreationen zu erstellen, die den Eindruck erwecken als würde die Kampagne mit dem Himmel und der Hintergrundkulisse verschmelzen.

Zwei kreative DooH-Konzepte von Live Board aus Japan die noch ohne Firefly API realisiert wurden

Mit Prompts lassen sich via Adobe Firefly GenAI skalierbar vielfältige Variationen erstellen – sogar EU AI-Pact-kompatibel. So können auch am Live-Himmel schwebende Charaktere, Produkte und auch dynamische Effekte wie das Erscheinen von Monstern realisiert werden. Ähnliche Kreativkonzepte gab es bisher schon, allerdings mit immensem kreativen und technischen Aufwand.

Die von Dentsu und Live Board nun realisierte Firefly GenAI-Anbindung in Kombination mit DooH-Streaming bietet nun die Möglichkeit, ikonische DooH-Kampagnen in Serie zu entwickeln.

