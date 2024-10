Für Heimkino-Fans hat BenQ bald einen neuen DLP-Projektor im Sortiment: den BenQ W2720i mit AI Cinema Mode. Mit dieser KI-Funktion passt er die Bildqualität in Echtzeit an die Umgebungshelligkeit und den Inhalt an. Er wird voraussichtlich ab Dezember 2024 zum Preis von 1.999 Euro erhältlich sein.

Der W2720i bietet 4K-Auflösung und verfügt über eine Helligkeit von 2.500 ANSI Lumen. BenQ entwickelte ihn für besonders flexible Projektionen: Er schafft ein 120-Zoll-Bild aus 2,65 Metern Entfernung und bietet 1,3-fachen Zoom, vertikale Linsenverschiebung und 8-Punkt-Corner-Fit-Korrektur. Um hohe Farbgenauigkeit zu erzielen, nutzt der Projektor die Cinematic-Color-Technologie von BenQ. Er unterstützt HDR10+ mit Funktionen wie Global Contrast Enhancer, Local Contrast Enhancer und Dynamic Black.

Der Projektor wird werkseitig kalibriert und erfüllt laut BenQ den DCI-P3-Standard für Farben in Kinoqualität. Die verwendete LED-Lichtquelle soll bis zu 30.000 Stunden Farbleistung ohne Lampenwechsel ermöglichen. Zur Ausstattung gehören Android TV, Streaming-Dienste wie Netflix und Disney+, zwei Trevolo-Lautsprecher und mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter drei HDMI 2.1-Ports, SPDIF und eARC für Dolby Atmos.

