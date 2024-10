Die gemeinnützige Organisation Afterschool Alliance setzt sich in den USA dafür ein, dass Kinder jeglicher Schichten Zugang zu sinnvollen Nachmittagsprogrammen haben. Dafür wirbt die Organisation mithilfe von Clear Channel auf fast 2.000 DooH-Screens – und zwar mit einem prominenten Gesicht: Der Starmusiker Usher ist auf den Motiven zu sehen.

Die Kampagne ist Teil der nationalen Lights On Afterschool-Rallye 2024. Sie findet zum 25. Mal statt und ist die einzige nationale Rallye für außerschulische Programme. Den ganzen Oktober hindurch finden im ganzen Land Veranstaltungen in Schulen, Museen, öffentlichen Parks, Gemeindezentren und anderen Orten statt.

Usher unterstützt das Ziel der Kampagne und hat mit Usher’s New Look selbst ein Nachmittagsprogramm auf die Beine gestellt. „Durch meine Erfahrungen nach der Schule in den Boys & Girls Clubs in Chattanooga, Tennessee, habe ich den Funken für die Musik entdeckt – eine Leidenschaft, die zu meinem Beruf wurde“, sagt er. „Diese Erfahrung hat mich dazu motiviert, Usher’s New Look zu gründen, ein außerschulisches Programm, das seit 25 Jahren die Jugend fördert. Jedes Kind sollte einen Ort haben, der seine Interessen weckt und ihm hilft, seine Leidenschaften und Ziele zu finden.“

Kampagne kommt auf den Times Square

Die von der Afterschool Alliance organisierte Kampagne Lights On Afterschool umfasst rund 8.000 Veranstaltungen, bei denen die Fähigkeiten und Talente, die die Schüler nach der Schule entwickeln, vorgestellt werden. Clear Channel unterstützt die Kampagne, unter anderem indem es einige seiner prominentesten Flächen zur Verfügung stellt. Am 24. Oktober, dem offiziellen „Lights On Afterschool“-Tag, wird Clear Channel auf zwei großen Digital-Screens am Times Square in New York City Botschaften zum Thema „Nach der Schule“ präsentieren und die South Street Station in Boston zu Ehren von „Lights On Afterschool“ in Blau und Gelb tauchen.

„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren Partnern die 25. Lights On Afterschool zu feiern und die transformative Kraft von außerschulischen Programmen im Leben von Kindern, Familien und Gemeinden in ganz Amerika zu unterstreichen“, sagt Dan Levi, EVP & CMO, Clear Channel Outdoor. „Es ist uns eine Ehre, Usher in der diesjährigen digitalen Plakatkampagne zu präsentieren, da er mit seiner Stimme Kinder dazu ermutigt, ihren ‚Funken‘ zu finden und einen landesweiten Aufruf für einen besseren Zugang zu qualitativ hochwertigen außerschulischen Programmen zu starten.“

Anzeige