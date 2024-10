Viewsonic schließt eine Partnerschaft mit dem AV-Distributor Kern & Stelly. Die Zusammenarbeit mit dem zur britischen Midwich Group gehörenden Unternehmen stärkt die Präsenz von Viewsonic in den Märkten Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kern & Stelly zählt insbesondere nach der Übernahme von Prodytel Ende 2023 zu den größten AV-Distributoren in Deutschland und verfügt über ein breites Netzwerk von Fachhändlern und Systemintegratoren. Durch die Kooperation möchte Viewsonic neue Kundengruppen für seine LED-Displays, Large-Format-Displays, Projektoren sowie Collaboration-Kits erschließen.

„Die Zusammenarbeit mit Kern & Stelly ist ein Meilenstein für unsere Entwicklung. Ihr tiefes Marktverständnis, technisches Know-how und erstklassiger Support verbunden mit einem hohen Vertrauen im Fachhandel, sind entscheidend für unser weiteres Wachstum“, sagt Dominic Mein, Regional Manager DACH bei Viewsonic. „Zudem werden wir gemeinsam mit Kern & Stelly in Marketing- und Vertriebsaktivitäten intensivieren, um unsere Präsenz weiter zu stärken.“

In den letzten Jahren hat sich Viewsonic verstärkt auf den europäischen Markt fokussiert. Besonders im Bildungssektor konnte das US-amerikanische Unternehmen in Deutschland einige große Projekte gewinnen. Aufgrund der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeit, besonders in Europa, hat Viewsonic viele seiner Displayserien EPEAT-zertifizieren lassen. Für ein 65-Zoll-Modell erreichte das Unternehmen zuletzt den Gold-Standard.

