Transparente LCD-Lösungen gibt es schon lange. Obwohl ihre Anwendung immer Grenzen haben wird, gibt es jetzt neue Technologien, bei denen winzige LED-Lichtquellen zum Einsatz kommen. Dadurch bekommen Architekten, Medienbesitzer und Bauträger eine neue, breite Palette von Möglichkeiten. Man stelle sich vor, die Glasfassade eines Gebäudes verwandelt sich plötzlich von einer durchsichtigen Glasfläche in eine riesige transparente LED-Plakatwand, die sogar bei Tageslicht voll sichtbar ist.

Der Weg zur Transparenz

Die Digital Signage- und ProAV-Fachwelt konnte sich auf der ISE 2024 in Barcelona ein Bild davon machen, was bereits möglich ist. Die Messe Fira Gran Via, Austragungsort der ISE, installierte am Innenfenster des Haupteingangs ein mikrodünnes LED-on-Foil-Display. Es begrüßte die Messebesucher, zeigte aber auch umsatzfördernde Werbespots der großen Aussteller. In der Fira Gran Via brachte man diese Technologie an einer bestehenden Glasoberfläche an.

Aber der große Fortschritt, den die Branche jetzt sieht, sind LEDs, die in laminierte Glasscheiben für gewerbliche Gebäude eingearbeitet sind. Das bedeu tet, man wird neue oder renovierte Gebäude mit Fenstern ausstatten können, die ganztägig oder auf Abruf als Digital Signage fungieren.

Eine gläserne Zukunft?

Transparente LCD- und in jüngerer Zeit auch transparente OLED-Displays lassen bereits er kennen, was möglich ist: Sie geben Bewegtbilder wieder und ermöglichen gleichzeitig den Blick auf Produkte oder raue Oberflächen wie Gebäudewände.

Die größten Architekturbüros der Welt verfügen heutzutage über digitale Expertise im eigenen Haus. Ganze Gebäude werden mittlerweile so konzipiert, dass sie aktiv und veränderbar sind.

Oft verwenden sie LED für Displays und Umgebungsbeleuchtung. Es ist also nur logisch, dass man die Glasflächen, die wichtige Bestandteile jedes Gebäudes sind, auch als potenzielle Displayflächen betrachtet.

