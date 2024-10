Die britische Supermarktkette, mit 2.400 Stores und 11 Milliarden GBP Umsatz einer der großen Anbieter in Großbritannien, erweitert sein bereits riesiges Retail Media/DooH-Netzwerk um Schaufenster-Screens. Die Tochter Coop Media Network (CMN) wird in den kommenden Wochen 300 neue Retail Media Screens installieren lassen. Partner des Netzwerks sind SMG – der größte unabhängige Retail Media Netzwerkbetreiber Großbritanniens und Digital Signage Software Anbieter Grassfish.

Ausgerollt werden die Schaufenster-Screens nur an verkehrsreichen städtischen Standorte mit zusammen 16 Millionen Transaktionen wöchentlich, darunter Greater London, Greater Manchester und North Yorkshire. In London werden nur 12% der Stores mit den zusätzlichen Screens ausgestattet, im ländlichen Yorkshire nur 2,5% der Stores. Bis Januar 2025 sollen jede Woche 24 Geschäfte in Betrieb gehen.

Retail Media Netzwerk wächst auf landesweit 9.300 Screens

Mit den neuen Schaufenster-Touchpoints wächst das Screen-Gesamtnetz von Coop in den 2.400 Geschäften auf über 9.300 vermarktbare Screens – einschließlich der Screens an Selfcheckout-Terminals und zum Kunden ausgerichtete Screens an Kassen.

Die Displays des neuen Retail-Media Teilnetz werden in gläsernen Eingangsbereichen und Schaufenster installiert, und richten sich nicht nur an Ladenbesucher sondern auch an Passanten. Mit der konsequenten Ausrichtung auf den öffentlichen Bereich vor dem Store setzt Coop auf klassischen DooH-Vermarktung. Dagegen läuft die Instore-Screen Vermarktung primär als Retail Media Network.

