DooH Neue LED-Cubes am Flughafen Wien

Während andere internationale Flughäfen schon lange große experimentelle LED-Flächen besitzen, sieht man sie im deutschsprachigen Raum noch selten. Jetzt tastet sich der Flughafen Wien in vorsichtigen Schritten an ein LED-Sonderformat heran, auf dem neben kreativen Werbespots auch emotionalisierender Content laufen soll: Zwei neue LED-Cubes kamen vergangene Woche in die Ankunftshalle.

Mit 1,5 Millimeter Pixelpitch haben sie die höchste Auflösung aller Airport-LEDs in Wien. Entwickelt und gebaut wurden die Cubes vom österreichischen Dienstleister Schwingung.at. LED-Partner ist der Distributor Concept International aus München mit seiner Eigenmarke Future LED. Wie alle Screens am Airport laufen auch die neuen Flächen auf einer dedizierten Software von Grassfish, die auch die programmatische Vermarktung ermöglicht.

Auch für Forced Perspective geeignet

Die Screens gehören laut Hermond Boghosian, der das Projekt von Seiten des Flughafens betreute, zwar dem Center Management, bei der Vermarktung aber gibt es Kooperationen mit Airport Media. Wie Hermond Boghosian gegenüber invidis erklärte, dienen sie aber nicht nur reinen Werbezwecken, sondern sollen vor allem die Reisenden emotional ansprechen. Die Idee ist auch, Werbetreibenden eine Fläche für Sonderinszenierungen zu bieten, wie beispielsweise Forced-Perspective-Spots mit 3D-Effekt. Um zu zeigen, was kreativ möglich ist, will der Airport demnächst auch eigenen Content für die Cubes liefern.

Insgesamt hat der Wiener Flughafen inzwischen 9 LED-Walls zusätzlich zu rund 300 DooH-Screens. Durch die für 2027 geplante Süderweiterung sollen viele weitere LED-Flächen hinzukommen, mit denen der Flughafen neue Infodisplay- und DooH-Konzepte einführen will. Zunächst ist auch für die Ankunftshalle eine neue LED-Anzeige geplant.

