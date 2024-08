Goldbach Austria ist jetzt Mitvermarkter des DooH-Netzes am Wiener Flughafen. Die 220 Screens in 14 unterschiedlichen Bereichen fasst Goldbach in einem eigenen DooH Airport Channel zusammen. Der Betreiber des Netzwerks, Vienna Airport Media, vermarktet die Screens auch weiterhin auf seiner eigenen Plattform.

Die große Digitalisierung des Wiener Flughafens hatte Vienna Airport Media erst 2021 angestoßen. Um den Airport zu einer zukunftsfähigen Werbeplattform zu machen, hatte man zu Hauf digitale Flächen eingeführt – von Displaystelen an der Zufahrtsstraße bis hin zu synchronisierten Screens an den Gepäckbändern. Als Blickfänger kam eine 180 Quadratmeter große Außen-LED in Flugzeugform über die Flughafeneinfahrt, die als die größte in Österreich galt. Auch im Terminal 3 befindet sich seither eine große LED-Wall. Als CMS-Softwarepartner für alle 220 Flächen ist das Wiener Unternehmen Grassfish beteiligt.

Alle Flughafen-Screens gibt es bei Goldbach Austria in 13 Paketen für Laufzeiten von 1-2 Wochen zu buchen. Der Vermarkter wirbt mit Kontaktzahlen von 40 Millionen pro Jahr, wovon 86 Prozent zur werberelevanten Altersgruppe 14 bis 54 Jahre zählen sollen.

„Mit Goldbach Austria haben wir einen starken Partner, mit dem wir den Flughafen Wien als Werbestandort noch besser etablieren können“, sagt Wolfgang Scheibenpflug, Leiter des Immobilien- und Standortmanagements des Flughafen Wien. „Goldbach Austria ist für uns ein exzellenter Partner, mit dem wir die Werbekunden noch besser von unserem Leistungsangebot überzeugen können“, ergänzt Ilse Koinig, Leiterin der Airport Media des Flughafen Wien.

Laut Goldbach Austria plant man am Flughafen Wien bereits weitere digitale Werbeflächen. Sein eigenes Portfolio konnte Goldbach mit dem Wiener Airport-Netzwerk auf mehr als 9.000 Screens an 1.368 Standorten vergrößern.

