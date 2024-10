Die beste DooH-Kampagne Großbritanniens 2024 könnte britischer nicht sein: Die Keksmarke McVitie’s – für die klassischen Digestives bekannt – räumt bei der diesjährigen Digital Creative Competition (DCC) von Ocean Outdoor den ersten Platz in der kommerziellen Kategorie ab. In Kooperation mit der Agentur To Boldly Go entfachte McVitie’s eine uralte Kampagne: Wie lange kann man den Keks in seinen Tee tauchen, bevor er bricht? Aus dieser Frage entstand das interaktive DooH-Spiel „Dare to Dunk?“ mit Gestensteuerung und Haptik.

Der Non-Profit-Sieger ist Greenpeace UK und Elvis mit „You can’t jail this billboard“ – einer Störer-Kampagne, die mittels DooH Druck für die Wiederherstellung des Rechts auf Demonstrationen ausübt.

Neu in diesem Jahr ist eine dritte Kategorie: die beste Kampagne für die riesige Decken-LED „Printworks Skylights“ in Manchester. Die gewannen Ruby Wax‘ Achtsamkeitsorganisation Frazzled und die Agentur Revolt mit „The Feeling Ceiling“, die den Shoppingmall-Besuchern eine Möglichkeit bieten soll, über ihre Gefühle zu sprechen. Die Kampagne sicherte sich zwei Wochen auf der 900 Quadratmeter großen LED-Decke.

Auch auf das Gewinnerpodest schafften es:

Kategorie Werbung

Silber: Kwik Fit und VCCP für „Road Happy“

Bronze: Wasabi und Initials CX für „No time to waste"

Kategorie Non-Profit

Silber: Metropolitan Police und Pablo London für eine Diebstahl-Awarenesskampagne auf den Piccadilly Lights

Metropolitan Police und Pablo London für eine Diebstahl-Awarenesskampagne auf den Piccadilly Lights Bronze: Wonderhood Studios und die British Skin Foundation für „The Burnable Billboard“

Eine Jury aus 23 Experten der Kreativ- und Medienbranche wählte die Gewinner aus, die bei einer von Ocean veranstalteten Branchenveranstaltung im Bloomsbury Ballroom in London bekannt gegeben wurden.

