Der Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr startet unter dem Claim „Bereit sein ist alles“ eine Imagekampagne, die von Oktober bis Dezember auf DooH in den großen Städten zu sehen sein wird. Angelegt ist die Aktion aber als 360-Grad-Kampagne, die mit einem Live-Event startet und während der drei Monate auch auf TV, Social Media und Online ausgespielt wird. Echte Reservistinnen und Reservisten stehen im Fokus, ausgewählt aus über 700 Bewerbungen.

LED-Trucks geben den Startschuss

Den Auftakt bildete am Donnerstag ein Liveevent auf dem Pariser Platz in Berlin, bei dem Reservisten und haufenweise Prominenz aus Politik und Öffentlichkeit geladen war. Währenddessen werden fuhren zwei große Trucks mit LED-Walls durch Berlin und machten vor verschiedenen Wahrzeichen der Hauptstadt halt, wo sie die Kampagne abspielten.

Ab Donnerstag aktivierte man ebenfalls eine große Anzahl an DooH-Screens an Straßen und im ÖPNV. Im Fokus stehen die Großstädte Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Dresden, München, Frankfurt sowie Bonn – der Hauptsitz des Verbandes. Zum Ausklang der Kampagne werden dann DooH-Screens auf einigen deutschen Weihnachtsmärkten die Reservisten in zivil zeigen. Ab Mitte Oktober kommen Plakate und Spannbanner, die Sportler in 250 Amateur-Fußballvereinen mit der Headline „Verteidiger gesucht“ ansprechen sollen.

Der einminütige Kampagnenspot wird im TV, auf Streamingplattformen und Youtube in einer 20-Sekunden-Variante gezeigt, im Kino in einer 30-Sekunden-Version.

Das Ziel der 360-Grad-Aktion ist die verstärkte öffentliche Wahrnehmung der 110.000 Reservisten in Deutschland und die Sensibilisierung „für eine wehrhafte Gesellschaft innerhalb der neuen Sicherheitslage“, wie Wolfgang Wehrend es ausdrückt, Vizepräsident für Kommunikation und digitale Transformation beim Reservistenverband. Dabei soll die Kampagne auch polarisieren, damit sie eine Diskussion in Deutschland anstößt, sagt Johannes Meissner, Geschäftsführer der Agentur Glow Communication.

Die beiden Berliner Agenturen Glow Communication und OMD hatten den Pitch des Reservistenverbandes im Rahmen einer mehrstufigen Ausschreibung im Juli 2024 gemeinsam gewonnen. Das umfangreiche 360°-Kommunikationskonzept wurde gemeinsam entwickelt, dabei übernahm die Mediaagentur OMD den strategischen und Glow den kreativen Part.

