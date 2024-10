Der aus UK stammende OoH-Infrastrukturbetreiber Wildstone wird seine ersten DooH-Flächen in Australien errichten: Das Unternehmen unterzeichnete einen Vertrag mit der Alliance Outdoor Media Group für zwei neue digitale Standorte in den Außenbezirken von Melbourne ein. Es ist der erste Vertrag, den Wildstone im australischen OoH-Markt seit seinem Eintritt im Mai 2024 unterzeichnet hat.

Der erste der neuen Standorte befindet sich in Nunawading und umfasst eine einseitige Digitalanzeige mit den Maßen 20 mal 4,6 Meter an der stark frequentierten Kreuzung von Maroondah Highway und Springvale Road. Der zweite Standort ist ein Monopolstandort am Craigieburn Bypass in Epping, der einen Screen mit den Maßen 19 mal 4,6 Meter beherbergen wird.

Wildstone verfolgt ein Geschäftsmodell, das den Erwerb von OoH-Infrastrukturen und deren langfristige Rückvermietung an Betreiber umfasst. Mit der Absicht, dieses Modell auch in Australien zu etablieren, ist Wildstone der Outdoor Media Association als Mitglied beigetreten.

