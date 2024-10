Wolfgang Pernkopf ist neuer Director of Sales bei Monitorwerbung. Seit Anfang Oktober leitet er das Sales Team und soll das weitere Wachstum des österreichischen DooH-Vermarkters vorantreiben.

Als Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien startete Wolfgang Pernkopf seine Karriere im Bereich Medienvermarktung. Es folgten Stationen als Chief Sales Officer bei Media XP sowie als Head of Advertising für DACH bei Plattformen wie Shpock, IGN und Askmen. Zuletzt war er als stellvertretender Managing Director Sales bei Goldbach tätig.

Bei Monitorwerbung übernimmt der Oberösterreicher die strategische Planung der Vertriebsaktivitäten, führt die Sales- sowie Backoffice-Mitarbeiter und arbeitet eng mit Top-Kunden und Agenturen in Österreich zusammen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der digitalen Werbebranche, seinem Know-how im Vertrieb und seiner Expertise in der strategischen Planung sieht ihn Monitorwerbung als idealen Kandidaten für die Aufgabe. „Wolfgangs Fähigkeit, Teams zu führen und Vertriebsstrategien effektiv umzusetzen, wird uns entscheidend dabei helfen, unser Wachstum nachhaltig und profitabel zu gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass er eine Schlüsselrolle in unserer weiteren Entwicklung einnehmen wird“, sagt Josef Maier, Geschäftsführer von Monitorwerbung.

