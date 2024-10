Das französische Modehaus Rabanne launchte im September weltweit den Duft „Million Gold“. Ein Soft-Launch, wie es so schön in Gen-Z-Sprache heißt, ist für ein solches neues Designerparfum nicht angebracht. Das braucht ein unverkennbares Flaschendesign, ein angesagtes Kampagnengesicht, einen einprägsamen Song und die entsprechende Bühne. Die bot für den Argentinien-Launch der berühmte Platz um den Obelisken in Buenos Aires – der Times Square von Südamerika. Hier buchte Rabanne eine Domination-Kampagne, in der das Model Gigi Hadid eine Stunde lang über rund die Hälfte der Screens am Platz stolzierte.

Rabanne arbeitete für das DooH-Takeover mit der Agentur Publicis Groupe und der argentinischen DSP-Plattform Taggify zusammen. Zehn Screens rund um den Obelisco wurden für die Aktivierung ausgewählt. Wie auch in anderen Märkten begleitete die DooH-Kampagne umfassende Social-Media-Aktivierung, sowohl auf den eigenen Kanälen von Rabanne als auch über Posts vom Kampagnengesicht Gigi Hadid.

Eine ähnliche Kampagne am Obelisco setzte Taggify kürzlich für Peugeot um. Die Stellantis-Marke entschied sich anlässlich der Einführung des SUV 2008 für ein DooH-Takeover am symbolischen Datum 20. August.

