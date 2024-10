DooH Times-Square-Erlebnis in Südamerika

Der Obelisk ist Kult in Buenos Aires – hier feierte die wirtschaftlich leidgeplagte Nation den Fifa Worldcup 2022. Der Obelisco ist Mittelpunkt und Wahrzeichen der argentinischen Hauptstadt. Rund um den 67 Meter hohen Turm und entlang des anschließenden Prachtboulevards befinden sich unzählige DooH-Screens auf Dächern und an Fassaden der angrenzenden Häuser. Ein unkoordiniertes Wirrwarr an digitalen Werbeflächen unterschiedlicher OoH-Anbieter.

Löwen erobern den Obelisken

Die Stellantis-Marke Peugeot fesselte am 20. August – passend zur Modellbezeichnung 2008 – die argentinische Hauptstadt mit einer Time-Square-ähnlichen Kampagne. Auf zehn synchronisierten DooH-Screens unterschiedlicher Größen, Technologien und DooH-Anbieter präsentierte Peugeot die neueste Version des Sport Utility Vehicle (SUV). Erstmals wird der 2008 auch in Argentinien von Peugeot produziert, um unabhängiger von Pesos-Wechselkursen zu sein.

Realisiert wurde die einstündige OoH-Launch-Kampagne von Publicis und dem Programmatic-Anbieter Taggify, die laut eigenen Angaben 600.000 Screens in 16 lateinamerikanischen Ländern verbindet. Die Planung, Kreation und synchronisierte Ausspielung erfolgte über Taggify, die in ihrem Tech-Stack DSP, SSP, DMP und CMS integrieren.