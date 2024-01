Mit der Genehmigung von drei weiteren „Free DooH Advertising Zones“ will die südkoreanische Regierung die Erfolgsgeschichte COEX weiterschreiben. Rund um das COEX Konferenzzentrum in Gangnam / Seoul wurde 2016 erstmals eine Art Out-of-Home Free Zone genehmigt. Heute sind rund um die Samseong World Trade Center Station 20 große DooH-Flächen in verschiedenen Formen und Größen im Betrieb. Die bekannteste ist die Ur-Mutter der 3D Billboards – das Coex Center (Samsung) und in direkter Nachbarschaft die freistehende LED Parnas (LG).

In einer Free Zone können DooH-Screens gebührenfrei errichtet werden auf Basis einer stark gelockerten Regulierung. So sind die Vorschriften zu Form, Größe, Farbe und Installationsmethode der DooH-Screens drastisch gelockert. Wie die koreanische OOH News berichtet, wurden nun drei weitere Free Zones genehmigt – zwei in Seoul (Myeongdong Tourist Special Zone und Gwanghwamun Plaza) eine in der zweitgrößten Stadt Busan (Haeundae Beach).

Die Etablierung von DooH-Leuchttürmen ist für die südkoreanische Regierung von wirtschaftspolitischer Bedeutung. „Durch die Kombination von Koreas hervorragender digitaler Technologie und OoH-Werbung werden wir die DooH-Werbebranche dabei unterstützen, einen Sprung nach vorne zu machen und als Weltklasse zu etablieren“, sagte der Vizeminister für Inneres und Sicherheit Ko Gi-dong.

Das Ministerium für Inneres und Sicherheit wird die reibungslose Umsetzung der Projekte durch regelmäßige Inspektionen der Kommunalverwaltungen und Expertentreffen unterstützen. Das Interesse von Seiten der DooH-Branche, LED-Anbietern und Kommunalverwaltungen ist so groß, das zusätzliche Free Zones in Südkorea so bald wie möglich realisiert werden sollen.

