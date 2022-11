Früher waren es Plakate, heute werben Marken digital im öffentlichen Raum. Doch DooH ist nicht gleich DooH: Die Bandbreite reicht von digitalen Plakaten über Motion Graphics bis hin zu Video. Eine besondere Form des Bewegtbilds sind computergenerierte Forced-Perspective-Kampagnen. invidis wollte mehr über den Boom von Forced Perspective erfahren und reiste nach Seoul, Korea.

Das COEX Artium am K-Pop-Platz in Gangnam, Seoul, ist wahrscheinlich die ikonischste Forced Perspective Digital Out of Home-Installation der Welt. Die Samsung Outdoor-LED bedeckt 1.620 Quadratmeter der Fassade und besteht aus 31.000 Outdoor-LED-Modulen mit 10 Millimetern Pixelabstand. Die von Samsung im Jahr 2018 installierte LED bietet fast doppelte UHD-Auflösung, aber vor allem ist sie eine L-förmige digitale Leinwand für erzwungene perspektivische Inhalte.

Das Geheimnis von Forced Perspective

Forced Perspective Experiences benötigen neben einer L-förmigen LED-Wand den passenden Content. Die spektakulären 3D-Effekte erzielen Kreativagenturen durch einen zusätzlichen virtuellen Rahmen, der für Schatten und andere Sondereffekte genutzt wird. Forced Perspective nutzt optische Täuschungen, um Objekte weiter weg, näher, größer oder kleiner erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich sind. Es entsteht der Eindruck, dass Content-Elemente aus dem Screen herausragen. Produziert wird der Content in einer CGI-3D-Umgebung, in der Animationen und VFX hinzugefügt werden.

Der volle Effekt nur im Sweetspot

Die spektakulären Bewegungsgrafiken sind allerdings nur am Sweetspot – Verlängerung der L-Kante – wirklich überzeugend. Aus diesem Grund wird Forced Perspective bisher primär nur an ikonischen DooH-Screens mit hoher Aufenthaltsdauer im Sweetspot eingesetzt. Auf Roadside Touchpoints sind Forced-Perspective-Kampagnen bisher kaum zu sehen.

Aber nach dem Boom in Asien – speziell China und Korea – und größeren Installationen in nordamerikanischen Metropolen, steigt das Interesse auch in Europa. Es bleibt spannend, ob auch in Deutschland bald große Forced-Perspective-Kampagnen zu sehen sind.