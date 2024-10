Die DSP Hawk, die im vergangenen Jahr von Azerion übernommen wurde, kündigt den Start einer technologischen Integration mit Deezer, einer Plattform für Musikerlebnisse, an.

Diese Integration soll allen Hawk-DSP-Kunden direkten Zugriff auf das Audio- und Video-Werbeinventar von Deezer ermöglichen und somit die Kampagnendurchführung ohne den Einsatz weiterer technologischer Zwischenhändler zu optimieren. Über die Integration wird auch Programmatic Guaranteed verfügbar sein, wodurch sich Werbetreibende Premium-Inventar sichern können.

Neben dem Wegfall der Zwischenhändler nennt Hawk die bessere Zuweisung des Werbeinventars und aufgrund der direkten Interaktion die Reduzierung des Energieverbrauchs von Werbekampagnen als Vorteile.

„Bei Deezer steht Innovation im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten. Indem wir als erste Musikplattform unsere eigene Ad Exchange direkt mit einer Demand-Side-Plattform verbinden, erleichtern wir es Werbetreibenden nicht nur, ihre Zielgruppen zu erreichen, sondern setzen auch neue Maßstäbe in der Branche“, sagt Gautier Drouard, Director of Advertising Operations bei Deezer.

Die Integration ist ab heute in Frankreich und international für alle Hawk-DSP-Kunden verfügbar.

