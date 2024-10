E-Paper-Signage Es kommt auf das Ambiente an

Wenn von E-Paper-Displays für Digital Signage die Rede ist, dann wird oft von den Abstrichen gesprochen, die man für den niedrigen Energieverbrauch in Kauf nehmen muss: kein Bewegtbildcontent, weniger leuchtende Bilder, kleine Formate. Genau diese vermeintlichen Schwächen machen sie jedoch in bestimmten kommerziellen Bereichen attraktiv – dort, wo klassische LCD-Displays als zu grell und auffällig empfunden werden und gedrucktes Papier zu simpel wirkt.

Ein Beispiel für eine gelungene Integration von E-Paper-Displays findet sich im Restaurant Nenuphar, am Fluss Leie im belgischen Afsnee gelegen. Auf der Suche nach einer digitalen und gleichzeitig stilvollen Signage-Lösung wandte sich das Restaurant an den AV-Integrator Techworks. Die Anforderungen: die Displays sollten ins Ambiente passen, leicht aktualisierbar und energieeffizient sein. Die Wahl fiel auf E-Paper-Displays der Marke Philips Tableaux, die im Hochformat in den Räumlichkeiten und Toiletten installiert wurden.

Solche Anwendungen sind im Bereich der Gastronomie noch selten, finden aber zunehmend Interesse. Während E-Paper-Displays bisher oft als Raumbuchungsanzeigen in Büros eingesetzt werden, könnten sie sich gerade in der gehobenen Gastronomie und Hotellerie zu einer eleganten Alternative entwickeln. Noch sind die Geräte teuer, doch sinkende Preise könnten schon bald große Rollouts in Restaurants und Hotelketten ermöglichen.

