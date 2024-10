Mit einer DooH-Kampagne stellte der österreichische Außenwerber Epamedia das neue Hypo Kompetenzzentrum für freie Berufe ins Rampenlicht. Das Angebot der Regionalbank richtet sich an Tiroler Freiberufler wie Ärzte, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Architekten oder Pharmazeuten. Mit dem neu etablierten Kompetenzzentrum gibt es nun einen zentralen Anlaufpunkt für Beratung und maßgeschneiderte Bankenservices, zum Beispiel bei einer Gründung.

Mit vier verschiedenen Motiven läuft die Kampagne, die unter anderem mit einem jeweils eigenen Slogan auf die Branchen der freien Berufe abgestimmt sind. Die Kampagne läuft auf den digitalen Citylights sowie auf den großen digitalen Posterlights von Epamedia in Innsbruck. „Außenwerbung wirkt, weil sie dort ist, wo die Zielgruppe sich bewegt“, sagt Brigitte Huber, Head of Regional Sales Tirol Epamedia. „Man wartet auf den Bus oder steht mit dem Auto an der roten Ampel und bekommt die Botschaft ganz einfach und unaufdringlich vermittelt. So werden Freiberufler wahrlich effektiv über die Eröffnung informiert.“

