BenQ stellt den GP520 vor, einen 4K-All-in-One-Heimkinoprojektor, der speziell für offene Wohnräume entwickelt wurde. Der Projektor ist mit Netflix und Google TV ausgestattet und bietet eine Bildqualität mit 2.600 Ansi-Lumen und HDR. Eine adaptive Umgebungstechnologie und automatische Einrichtung sollen für optimale Projektionen sorgen, unabhängig von Wandfarbe, Lichtverhältnissen oder Raumaufteilung. Der GP520 wird ab November für 1.199 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich sein.

Mit dem GP520 will BenQ drei Herausforderungen lösen: Farbverzerrungen durch Umgebungslicht, Anpassung an unterschiedliche Wandfarben und automatische Einrichtung bei Standortwechseln. Der Auto-Cinema-Modus passt die Bildeinstellungen in Echtzeit an und verbessert die Farbleistung. Der Projektor unterstützt flexible Projektionen aus verschiedenen Winkeln und verfügt über Stativmontagepunkte für einfache Installation. Zu den Installationsfunktionen gehören Autofokus, automatische 2D-Keystone-Korrektur, Hindernisumgehung und Digitalzoom.

Der GP520 bietet eine Bildqualität mit 4K-UHD-Auflösung und 98% Rec. 709 Farbraum, kombiniert mit Cinematic-Color-Tuning und HDR-Pro-Technologie. Das Gerät projiziert bis zu 180 Zoll große Bilder und verfügt über zwei 12-Watt-Lautsprecher mit Bluetooth 5.2 für externe Audiogeräte.

Der Projektor unterstützt Google TV, 4K-Streaming und HDMI 2.1-Funktionen wie ALLM für Gaming und E-Arc für verbesserte Klangqualität.

