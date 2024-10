Vom Kudamm auf die Kö – Hygh bringt Büdchen-DooH auf die Düsseldorfer Königsallee. Die Berliner DooH-Rebellen finden immer wieder Lücken in Stadtverträgen und städtischen Werbeverordnungen um den großen OoH-Anbietern Ströer und JCDecaux ein Schnäppchen zu schlagen.

So auch auf der Düsseldorfer Luxuseinkaufsstraße Königsallee – dem OoH-Hometurf von WallDecaux. In einem ehemaligen Kiosk – im rheinischen Sprachgebrauch auch als Büdchen bekannt – ist seit einem Jahr der Influencer und Instagram-Gastronom Cafe Buur eingezogen. Hier werden Açai Bowl, Porridge und Coffee to Go angeboten. Genau das Publikum und der Ort für DooH.

Hygh integrierte zwei Dooh Screens in die Außenfassade des Büdchens – direkt neben Luxusmarken wie Louis Vuitton, Gucci, Montblanc und Tiffany. Bis zu 5.000 Passanten kommen pro Stunde an den Screens vorbei. Ein attraktiver Standort für DooH-Kampagnen – insbesondere in den kommenden Wochen der Vorweihnachtszeit.

Mit Nadelstichen gegen die großen OoH-Anbieter

Zwei Screens machen lange noch kein Netz – aber Hygh setzt mit seinen Samsung Highbrightness-Screens an prominenten Locations jenseits der städtischen Fläche auf selektive Sichtbarkeit. Weitere Schaufensterscreens ergänzen die “Leuchtturm-Locations”. Bis zu 10.000 DooH-Screens sollen in den kommenden Jahren so zu einem nationalen Netz ausgebaut werden – das aktuelle Ausbautempo: 50 Screens pro Woche.

