In Deutschland sind nur 505 Flaschen erhältlich: Die schottische Marke Glenfiddich hat eine neue Limited Edition der Grand-Château-Serie herausgebracht. Um diese standesgemäß zu präsentieren und maximale Aufmerksamkeit in kurzer Zeit herzustellen, nutzte der Hersteller William Grant & Sons das Portfolio „Digitales Riesenposter“ von Inovisco.

Hierfür nutzt Inovisco Projektoren, um Hauswände oder ähnliches zu DooH-Flächen zu machen. Für die Glenfiddich-Kampagne wählte man aus dem mehr als 250 Standorte umfassenden Portfolio drei Flächen in Berlin an, auf denen dann fünf Tage die XXL-Werbung für den Glenfiddich Grand Château 31YO ausgestrahlt wurde.

Umgesetzt wurde die Kampagne gemeinsam mit der Agentur M.A.I.S., einer Tochterfirma der It-Works-Group, die Wiliams & Sons in Deutschland betreut.

Stefan Graf, Chief Sales Officer bei Inovisco, sagt: „Inszenierungen wie diese bleiben in Erinnerung und machen bei breit angelegten Kampagnen den Unterschied, weil sie eben ungewöhnlicher, mutiger und auch durchaus lauter bzw. auffälliger sind. Glennfiddich inszeniert sich hier im alltäglichen Umfeld ihrer Zielgruppen, ohne dabei störend zu wirken. So wird die Marke entsprechend emotional wahrgenommen und bleibt nachhaltig in Erinnerung. Diese Art der Iszenierung ist schlicht und ergreifend wie Glennfiddich: außergewöhnlich.“