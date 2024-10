Die ISE gibt ihren nächsten Eröffnungsredner bekannt: Brian Solis, Bestseller-Autor und Head of Global Innovation der Plattform Servicenow. Er wird die Messe in Barcelona mit einer Keynote zu den neuesten AI-Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die AV-Branche eröffnen. Der selbsternannte Digital-Anthropologe hat zuletzt das Buch „Mindshift“ veröffentlicht, in dem er Führungspersönlichkeiten aufzeigt, wie sie sich an eine post-industrielle, „AI-first“-Welt anpassen. Bis 2023 war er außerdem Vice President Innovation bei Salesforce.

Neben seinen acht Büchern hat Brian Solis bereits rund 60 Forschungsarbeiten veröffentlicht, in denen er sich mit Unternehmensinnovation und Digitalisierung beschäftigt. Den ISE-Besuchern wird er aufzeigen, wie sich ein Unterhemen mithilfe von Automatisierung und Augmentation differenzieren kann und wie Führungskräfte das Potenzial AI-basierter Technologien nutzen können.

In der Keynote wird will er außerdem Branchenherausforderungen wie veraltete Systeme und den Verlust von Geschäftskontakten ansprechen. Brian Solis sagt: „Ich bin mehr als begeistert und auch inspiriert, die Möglichkeiten zu erforschen, die AI für ProAV- und Systemintegrationsanbieter schafft. Obwohl eine Menge Ungewissheit und Herausforderungen vor uns liegen, blicke ich lieber durch eine optimistische Linse in die Zukunft. Gemeinsam werden wir lernen, wie wir im Unbekannten Klarheit finden und den Weg für alle anderen ebnen können. Wir sehen uns in Barcelona!“

ÍSE-Geschäftsführer Mike Blackman, sagt: „Wir freuen uns sehr, Brian Solis als unseren Eröffnungsredner ankündigen zu können. AI ist ein Schlüsselthema für die weltweite Systemintegrations- und AV-Industrie, das enorme Chancen und Herausforderungen mit sich bringt. Brians Expertise in diesem Bereich als Zukunftsforscher und Wirtschaftsführer versetzt ihn in eine einzigartige Position, um seine Erkenntnisse mit unserer ISE-Community zu teilen.“

Die ISE 2025 Eröffnungs-Keynote von Brian Solis findet am Dienstag, den 4. Februar 2025 statt.

