2025 will die ISE noch einen draufsetzen: 2024 kamen 73.891 verifizierte Besucher aus 162 Ländern zu mehr als 1.400 Ausstellern in den Messehallen von Barcelona. Im nächsten Jahr, vom 4. bis zum 7. Februar, will die Leitmesse für ProAV diese Rekorde noch einmal brechen.

Und dafür ist sie auf dem besten Weg: Die Ausstellungsfläche ist um 20 Prozent vergrößert, indem die Halle 8.1 hinzugenommen wurde. Zusätzlich wird der Nordeingang auf dem Fira-Gelände geöffnet, um den Besuchern einen schnelleren Zugang zu den Hallen 4 bis 8 sowie zu den Audio-Demoräumen zu ermöglichen.

Jetzt registrieren

Damit will die ISE den Fachbesuchern eine einmalige Experience bieten – und das ab heute, denn die Registrierung für die ISE 2025 ist nun offiziell eröffnet.

Mit invidis auf die ISE 2025 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2025invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2025. Hier geht es zur Registrierung.

Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events, kommentiert: „Die ISE 2025 wird unsere bisher ehrgeizigste, inspirierendste und motivierendste Veranstaltung sein. Die ISE ist das globale Ziel, um den Anschluss an die Branche wiederherzustellen – durch praktisch unmögliche Erfahrungen, unvergleichliche Networking-Möglichkeiten und modernste Technologie sowie noch mehr Chancen für die berufliche und persönliche Entwicklung.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

invidis veranstaltet DSS ISE

Als zentrales Element der ISE wird auch 2025 ein umfangreiches Konferenz- und Content-Programm angeboten – mit insgesamt sechs Summits zu spezifischen Themen. Ein Muss für Digital Signage-Profis: der DSS ISE von invidis, der über die neuesten DS-Trends aufklären wird.

Zusätzlich bietet die ISE fünf sogenannte Track Streams an, die zukunftsträchtige Trends und Verticals behandeln. Auch hier wird invidis mit dem Retail Forum teilnehmen. Weitere Informationen zu den Konferenzen und Tracks werden noch bekanntgegeben.

Barcelona-Aufenthalt planen

Die ISE hat sich erneut mit dem Unterkunftsspezialisten Bnetwork zusammengetan. Die Kooperation soll optimale Beratung und Zimmerpreise garantieren. Darüber hinaus hebt der Bnetwork-Filter „Sustainable Choices“ Hotels mit CSR-Programmen und Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung hervor. Hier geht es zur Buchung.

Anzeige