Die brasilianische Tochtergesellschaft von JC Decaux hat den Zuschlag für digitale Stadtinformationstafeln in Rio de Janeiro erhalten. JC Decaux Brasilien wird nach eigenen Angaben mindestens 225 digitale Werbeanlagen in der Nähe von Bike-Sharing- und U-Bahn-Stationen, in Fußgängerzonen und an stark befahrenen Straßen der Stadt betreiben. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren.

JC Decaux ist seit 2016 in Rio de Janeiro tätig und betreibt dort Fahrgastunterstände, Digitaluhren und Stadtinformationsanlagen. Durch den reinen digitalen Vertrag kann der Außenwerber seine Aktivitäten auf alle Bereiche der Stadt ausweiten, einschließlich der südlichen Stadtteile wie Copacabana, Ipanema und Leblon.

Mit einer Bevölkerung von mehr als sechs Millionen innerhalb der Stadtgrenzen und zwölf Millionen in der Metropolregion ist Rio de Janeiro die meistbesuchte Stadt Brasiliens und zieht jedes Jahr zwei Millionen Touristen an.

Digitalisierung in Brasilien schreitet voran

Jean-François Decaux, Co-Chief Executive Officer von JC Decaux, kommentiert: „Durch seine digitale Ausrichtung wird unser Angebot das Beste seiner Technologie an die Werbungtreibenden weitergeben, insbesondere durch programmatische Lösungen. Brasilien, das zu den zehn größten Werbemärkten weltweit zählt und den ersten Platz in Lateinamerika belegt, spielt eine Schlüsselrolle im Bereich der digitalen Kommunikation. Es gehört zu den Märkten, in denen das Portfolio von JC Decaux, das bereits über 50 Prozent unseres Umsatzes in dem Land ausmacht, am stärksten digitalisiert ist. Als weltweite Nummer eins im Bereich Außenwerbung ist es unser Ziel, innovative Systeme anzubieten, die die Kommunikation zu Gunsten der Städte, unserer Partner, der Bürger, der Werbungtreibenden und ihrer Marken verbessern.“

JC Decaux betreibt in Brasilien mehr als 15.000 Stadtmöbel, unter anderem in São Paulo, Rio de Janeiro und Brasília. Neben den Haupt-U-Bahn-Linien in São Paulo hält das Unternehmen auch die Werberechte an den beiden verkehrsreichsten internationalen Flughäfen des Landes, São Paulo Guarulhos (GRU) und Brasília (BSB).

