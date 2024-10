Immer wieder überraschen Out-of-Home Kampagnen jenseits des Standards – dabei wird an ausgewählten Standorten die Umgebung der Werbeträger in die Kampagne mit einbezogen. So verwandeln sich Tramhaltestellen in Installationen, Floorsticker erweitern die Wirkung des Werbeträgers oder Technologie verwandelt DooH-Screens in interaktive und immersive Experiences.

In Mailand gingen IGP Decaux, eine Mehrheitsgesellschaft von JC Decaux, und CP Company einen anderen Weg. Das italienische Modelabel präsentierte während der Milan Fashion Week die neue Jackenkollektion nicht auf bedruckten Postern in CLPs, sondern zeigte die Originalprodukte in transparenten Werbeträgern. Dazu wurden die Standard-Plakathalter in Design-Vitrinen umgerüstet.

Sicherlich nicht skalierbar, teuer und nur an einzelnen Standorten in Mailand realisierbar – aber innovativ und aufmerksamkeitsstark. Deutsche invidis-Leser fühlen sich vielleicht an die Vitrinen am Berliner Kurfürstendamm erinnert. Dort ging Hygh den entgegengesetzten Weg und konvertierte vereinzelte Ausstellungsvitrinen in DooH-Werbeträger.

