Johan Lind ist schwer beschäftigt in den Stunden nach der Bekanntmachung der Übernahme von Visual Art (invidis Bericht). Als Manager eines börsennotierten Unternehmens gilt es viele Regeln zu beachten und die Finanzmärkte bei Laune zu halten. Am Donnerstagmorgen erläutern in einem Analysten-Call CEO Johan Lind und Co-CEO/CFO Jonas Lagerqvist das Rational der Übernahme.

Die Stoßrichtung ist wenig überraschend: die Zukunft von Vertiseit liegt in Software-as-a Service und Recurring-Revenue. Bis 2032 will das CEO-Duo den Software-Abonnement Umsatz von 22 Millionen Euro auf 88 Millionen Euro vervierfachen. Umgerechnet in Schwedische Kronen klingt die Benchmark spektakulär: eine Milliarde SEK. Mit organischem Wachstum ist ein solch ambitioniertes Ziel kaum zu erreichen. Deshalb setzt man in Varberg / Westschweden zusätzlich auf Übernahmen. Zur aktuellen Übernahme sprach invidis heute exklusiv mit Johan Lind.

Visual Art öffnet sich mehr für Partner

Visual Art soll unter bestehendem Namen weiter am Markt agieren. Der Fokus soll zukünftig außerhalb von Skandinavien vermehrt auf der laut Lind „exzellenten Software Plattform“ und Konzept-Entwicklung liegen. Bereits 25% des Umsatze erzielt Visual Art mit Software – sowohl im Rahmen eigener Full-Service Projekte als auch als reine CMS-Projekte. (50% mit klassischen Integrationsumsätze und 25% mit Consulting). So konnte mit der finnischen Supermarktkette Kesko und der QSR-Kette Subway bereits zweit große Kunden gewonnen werden, die von Visual Art ausschließlich das CMS beziehen.

Auch außerhalb von Europa – in Asien und Australien – nutzen von Visual Art unabhängige Integratoren bereits das CMS. „Die CMS-Plattform ist eine guter Startpunkt um Projekte zu gewinnen.“ Visual Art soll dabei erheblich vom Vertiseit-Ökosystem profitieren und neue Partner gewinnen.

Führender Tech-Stack

Der Hauptgrund der Übernahme war die brandneue Digital Signage Plattform, die ebenso wie die in der Entwicklung befindlichen IXM-Plattform von Grassfish und Co auf Microservices und Containeranwendungen von Microsoft Azure basiert. „Besonders gut ist das Device Management von Visual Art, das die Lösungen von Vertiseit bei weitem überlegen ist.“

Visual Art konnte in weniger als einem Jahr alle 75.000 Digital Signage Endpunkte remote auf die neuste Digital Signage Plattform upgrade, ohne vor Ort zu fahren. Die Visual Art Plattform soll in die neue IXM-Gruppenplattform von Vertiseit integriert werden und wo Best in Class andere Lösungen ersetzen. Mit der Übernahme von Visual Art erhält Vertiseit auch Zugang zu einem großen Talentpool von Digital Signage erfahrenen Entwicklern. Ein kaum zu unterschätzender Vorteil in Zeiten, wo talentierte Software-Entwickler rar sind.

Bisher war der Launch der IXM-Plattform für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant, „nun können wir die Markteinführung Dank der Übernahme und Integration von Visual Art beschleunigen“, so Johan Lind im invidis Gespräch.

Keine Repositionierung von Visual Art notwendig

Einen Konflikt zwischen Integrationsgeschäft und Software-Partnergeschäft sieht Johan Lind nicht. So wie bei Grassfish soll auch Visual Art mit Konzept-Kompetenz weiter am Markt erfolgreich sein, nur das diese Kompetenz nun auch gemeinsam mit Partnern bei Kunden angeboten werden soll.

„Partner First – bei Vertiseit kommen die Partner zuerst.“ In Telefonaten mit bestehenden Dise-Integratoren und Grassfish-Kunden erhielt Vertiseit laut Johan Lind in den letzten Stunden große Zustimmung zum Visual Art Deal. „Unseren Partnern ist lieber das Visual Art Teil von Vertiseit ist, als das sie gegen ein unabhängigen Integratoren Visual Art im Markt antreten müssen“.