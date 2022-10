Visual Art weitet schlagartig seine Präsenz im QSR-Bereich und in Europa aus: Der schwedische Integrator ist der neue Subway-Partner für alle Arten von digitaler Kommunikation in den europäischen Subway-Filialen. Mit insgesamt rund 5.000 Filialen in 23 Märkten in Europa ist Subway ein größerer Player in diesem Bereich.

Die Zusammenarbeit begann mit einem Pilotprojekt im Herbst 2020, an dem mehrere Anbieter teilnahmen. Die Wahl fiel schließlich auf Visual Art, das nun auch in einem ersten Schritt mit dem Rollout der Software und der Übernahme der bestehenden Hardware begonnen hat.

Rollout ohne Techniker

Eine der Schlüsselkomponenten des Geschäfts ist die von Visual Art selbst entwickelte Digital Signage-Software Signage Player. Sie ermöglicht es, Smart-TV-Plattformen in den Screen zu nutzen, ohne dass externe Mediaplayer erforderlich sind. Mit dieser Lösung kann Visual Art große Teile der Installation aus der Ferne durchführen, ohne Techniker in die Restaurants zu schicken.

„Subway war auf der Suche nach einer einheitlichen Lösung und einer zuverlässigen Digital Signage-Software mit fortschrittlichen Funktionen, die ohne externen Mediaplayer funktioniert. Unsere Software konnte ihnen diese Lösung bieten, und wir konnten auch ihre 5.500 digitalen Screens innerhalb von zwei Monaten auf unsere Lösung umstellen, ohne dass ein einziger Techniker ein Restaurant besuchen musste“, erläutert Pontus Meijer, seit September CEO von Visual Art.

„Das ist natürlich ein Riesengeschäft für uns, und vor allem zeigt es, dass unser internationales Angebot langsam aber sicher Gestalt annimmt. Subway passt in vielerlei Hinsicht perfekt zu uns, sowohl von der Größe als auch von der digitalen Präsenz in den Geschäften“, sagt Pontus Meijer, CEO von Visual Art.

Die Präsenz von Subway in den verschiedenen europäischen Märkten ist sehr unterschiedlich. Die größten Märkte sind England, Deutschland und Frankreich. In der ersten Phase wurden rund 1.300 Restaurants auf das neue System umgestellt.

Rasche lokale Präsenz geplant

Der Auftrag umfasst auch die strategische Unterstützung bei der zukünftigen Entwicklung von Konzepten im Bereich Digital Signage, den laufenden Service und die Wartung sowie die Produktion von Inhalten für alle Märkte aus dem eigenen Studio von Visual Art. Die Fokussierung auf lokalen Service und lokale Inhalte bedeutet auch, dass Visual Art durch diesen Vertrag die geplante Expansion mit einer lokalen Präsenz in mehreren europäischen Ländern beschleunigt.

Pontus Meijer erklärt: „Wir haben bereits in mehreren Ländern den Betrieb aufgenommen und sind in den nordischen Ländern, Deutschland und Spanien stark vertreten. Jetzt werden wir in einem ersten Schritt nach England, Frankreich und in die Niederlande expandieren und dann weitere europäische Länder erschließen.“

Obwohl die Zusammenarbeit mit Subway erst vor kurzem begonnen hat und sich noch in einer frühen Phase befindet, wurde Visual Art Ende 2021 von Subway zum „Besten Lieferanten des Jahres“ ernannt.