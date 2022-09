Der bisherige Chief Revenue Officer Pontus Meijer löst Anders Apelgren als CEO bei Visual Art ab. Dieser hatte in einer Doppelrolle auch die technische Entwicklung des Integrators verantwortet und wird ab jetzt rein als CTO tätig sein. Pontus Meijer ist bereits seit mehr als acht Jahren Teil des Unternehmens. Als CEO hat er zwei Hauptziele: ausgewogene Rentabilität in Schweden und organisches Wachstum in Europa.

In den letzten Jahren hatte Visual Art neben neuen europäischen Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und Spanien auch einen Sitz in den USA eröffnet. Zu den Errungenschaften sagt Pontus Meijer: „Ich bin stolz darauf, dass wir Kunden wie McDonald’s, Circle K, Lego, NIO und Subway in unserem Portfolio haben. Gemeinsam haben wir ein Netzwerk digitaler Kommunikationskanäle in praktisch ganz Europa geschaffen, wo wir lokalen Service und Support für die Lösungen anbieten können.“ Für ihn sei die Möglichkeit inspirierend, das Unternehmen zu leiten, während Visual Art einen weiteren Gang zulege.

Anders Apelgren sagt zu seinem Abtritt als CEO: „Es war eine unglaubliche Reise, aber wir haben schon lange gewusst, dass wir eine dauerhaftere Lösung für die Position des CEOs brauchen. Die Übergabe an Pontus fühlt sich sehr gut an und er ist perfekt, um die nächste Phase von Visual Art zu leiten.“