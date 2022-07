Circle K – eine kanadische Tankstellen- und Convenience Store-Kette – stellt mit Visual Art in ganz Norwegen auf digitale Menütafeln um. Dabei handelt es sich um 86 Stationen mit durchschnittlich 8 Bildschirmen pro Filiale. Der schwedische Integrator Visual Art liefert die Hardware, die Digital Signage-Software und den Content. Der Deal soll in den kommenden Jahren einen Wert von rund 6 Millionen NOK haben.

Nachdem vor gut einem Jahr sechs Pilotfilialen in Norwegen mit digitalen Menütafeln ausgestattet wurden, hat sich Circle K nun entschlossen, alle Stationen zu digitalisieren. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, diesen Rollout für Circle K in Norwegen durchführen zu können. Wir arbeiten bereits in mehreren Märkten in Europa eng mit Circle K zusammen, und es ist eine Ehre für uns, auch Norwegen unterstützen zu können“, sagt Pontus Meijer, Chief Revenue Officer bei Visual Art.

Hauseigene Software

Der norwegische Markt wird nun über die europäische Vereinbarung zwischen Visual Art und Circle K abgedeckt. Die Digital Signage-Software, die die Bildschirme antreibt, ist der hauseigene Signage Player des Integrators. Die eigens entwickelte Software soll das Handling für die Kunden vereinfachen. Laut Monika Lindquist, Marketing Director bei Visual Art, war die eigene CMS-Plattform die Lösung für zunehmend komplexere Kundenanforderungen. Das erklärte sie Florian Rotberg von invidis im Panel „Market Compass Nordics“ auf der DSSE-Konferenz in München.

700 digitale Menuboards

Was die Hardware betrifft, handelt es sich um etwa 700 Bildschirme, die im Laufe der Zeit installiert oder gewartet werden sollen. Durch die Fernsteuerung über den Signage Player will Visual Art laut Pontus Meijer gewährleisten, dass die Ausspielung problemlos funktioniert – und dass die Inhalte an allen Stationen immer aktuell und relevant sind. Für Circle K in Norwegen sei dies ein wichtiges Upgrade, da bisher Speisekarten und andere Informationen über den Kassen mit einer traditionelle Drucklösung anzeigt wurden.