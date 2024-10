Eine Multimedia-Fassade über der eigentlichen Fassade: Der spanische Digital Signage-Integrator Instronic umhüllte den Firmensitz der Perfumería Julia mit einer Bambus-artigen LED-Außenhaut. Die befindet sich im Herzen der Fußgängerzone von Andorra und ist nun das Aushängeschild für den im Firmensitz integrierten Flagshipstore, der Teil eines Netzwerks von etwa 70 Standorten in Andorra und Spanien ist. Das Besondere an dieser Konstruktion ist, wie sie sich in die beengte städtische Umgebung einfügt.

Da die Fußgängerzone sehr schmal ist, spielt der direkte Frontalblick auf die Fassade eine untergeordnete Rolle. Stattdessen entschied sich Instronic für ein Design, das speziell auf die Perspektive entlang der Straße ausgerichtet ist. Eine herkömmliche LED-Wand wäre in dieser Situation ungeeignet gewesen. Stattdessen entwickelte man eine Bambus-inspirierte Struktur aus schlanken, asymmetrischen Metall-Lamellen. Diese Lamellen sind mit LED-Screens und Beleuchtungselementen ausgestattet, die ein Licht- und Schattenspiel erzeugen.

Mit diesem Fassaden-Makeover verfolgte die Perfumería Julia das Ziel, sowohl ein architektonisches Statement zu setzen als auch die Passanten in den Laden zu locken. Das von Instronic entwickelte Content-Design spielt eine zentrale Rolle in diesem Konzept. Die Animationen erzeugen einen herabfließenden, anamorphen Effekt, der speziell für den spitzen Betrachtungswinkel der Fassade konzipiert wurde.

Die Metall-Lamellen der Fassade sind so angeordnet, dass sie sich in die Hauptgehrichtung der Passanten drehen. Dadurch entsteht ein spezielles visuelles Erlebnis: Während die Fußgänger an der Fassade vorbeigehen, verändert sich der dargestellte Inhalt Schritt für Schritt. So erweckt die Fassade den Eindruck, sie würde aktiv auf den Betrachter reagieren. Die Konstruktion selbst besteht aus einer leichten Metallstruktur, die an einem bestehenden Gerüst angebracht ist und somit Licht in die oberen Etagen des Gebäudes durchlässt.

Insgesamt ein gelungenes Beispiel für die Verschmelzung von Architektur und Technologie, für die Instronic bekannt ist. Der Digital Signage-Spezialist hat bereits für mehrere spanische Unternehmen auffallende Instore- und Fassadenkonzepte entwickelt, die ihre Markenidentität so ordentlich stärkt. Dabei setzt Instronic gerne auf flächenfüllende LED im Spezialformat. Eines von Instronics Vorzeigeprojekten ist der Fitz Club in Madrid mit seiner LED-Kuppel.

Anzeige