Piccadilly Lights, der Megascreen auf dem Piccadilly Circus, bekommt ein paar Straßen weiter eine kleine Schwester: Auf der Londoner Carnaby Street nimmt Ocean Outdoor eine neue LED-Fläche in Betrieb. „The Screen on Carnaby“ ist ein Querformat-Display mit einer Größe von 6 mal 3 Metern. Er befindet sich über der London Palladium Wall of Fame, gegenüber dem Nordeingang der Carnaby Street und in der Nähe des Luxus-Retailers Liberty.

DooH-Dreieck in Soho

Dieser neue DooH-Standort soll zusammen mit den Screens am Leicester Square und am Piccadilly Circus ein „Werbe-Dreieck“ im Londoner Stadtteil Soho bilden. Die erste Kampagne auf „The Screen“ kommt von Adidas und zeigt die die FW24 Originals Kollektion. Sie wird bis zum 31. Oktober laufen und wurde von Essencemediacom geplant.

„Das Timing könnte nicht besser sein, um einen neuen Screen im Herzen von Londons Premium-Retail zu launchen“, sagt Nick Shaw, Chief Revenue Officer von Ocean Outdoor. „Der Kampf um die Pounds der Verbraucher wird dieses Weihnachten hart sein, so dass eine Plattform für Marken, die das Publikum in Soho, Regent Street und Oxford Circus erreichen, eine großartige Ergänzung für die Auswahl der Werbetreibenden sein wird.“

Die Carnaby Street, seit den 1950er Jahren ein Zentrum der Mode und Kultur, zieht jährlich 44 Millionen Besucher an. Mit über 100 Geschäften, 70 Restaurants und zahlreichen kulturellen Angeboten ist das Viertel ein wichtiger Anlaufpunkt in London.

