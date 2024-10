MA 2024 Out of Home Agma erfasst über 6.000 DooH-Flächen

Die Agma, die Arbeitsgemeinschafft Media-Analyse hat mit der MA Out of Home 2024 ihre jährliche Reichweitenanalyse für OoH-Standorte veröffentlicht. Damit stehen Planern und Marktteilnehmern Leistungswerte von rund 272.000 OoH-Standorten zur Verfügung.

Dazu gehören Ergebnisse für rund 138.000 Großflächen, mehr als 90.000 City-Light-Poster, 18.000 Allgemeinstellen, 500 A1-Rahmen, mehr als 14.000 Ganzsäulen und 7.000 Mega-Light-Poster/City-Light-Boards, sowie 4.500 digitale CLP und digitale Säulen.

Vor allem die Anzahl der erfassten digitalen Werbeflächen konnte laut der Agma ausgebaut werden: Mehr als 6.000 digitale Roadside-Produkte werden aktuell in der MA 2024 Out of Home ausgewiesen.

Kai-Marcus Thäsler, Agma-Vorstand Out of Home und Hauptgeschäftsführer des FAW, erläutert: „Out-of-Home ist aus dem Mediamix längst nicht mehr wegzudenken. Kaum ein anderes Medium erreicht die potenziellen Werbekunden an so vielen unterschiedlichen Touch Points in ihrem Alltag – und deren Zahl steigt weiter. Gerade im Bereich der digitalen Werbeflächen ist das Wachstum ungebremst. Dies ermöglicht nicht nur weitere Kontaktpunkte, sondern vor allem auch neue und innovative Werbeformate; ein wichtiger Motor, der weitere Mediabugets Richtung der Gattung OoH verschieben wird. Die MA Out of Home liefert dafür die qualitative und verlässliche Datengrundlage für alle Mediaplaner und Marketingverantwortlichen.“

Erneuerte Datengrundlage

Mit dem Methoden-Steckbrief zur MA 2024 Out of Home bietet die Agma detaillierte Informationen zu Anlage und Methode der Untersuchung.

Für die MA 2024 Out of Home wurde die Mobilität von 77.703 Personen in Deutschland ab 14 Jahren erhoben. 60.202 von ihnen wurden detailliert und kartengestützt zu den Wegen befragt, die sie am Vortag zurückgelegt haben. Das Mobilitätsverhalten von 17.501 Personen wurde mithilfe eines GPS-Empfängers sekundengenau gemessen und gibt die zurückgelegten Wege außer Haus im Verlauf von zwei Wochen an. Erst im vergangenen Jahr wurde die Datengrundlage für die Mobilitätsmessung modernisiert.

