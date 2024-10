Vistar Media hat Sean Cheyney zum Global Head of Retail Media benannt. In dieser neu geschaffenen Rolle soll er dazu beitragen, die Programmatic-Lösungen von Vistar Media in das globale Retail-Media-Ökosystem zu integrieren und Einzelhändlern zur Verfügung stellen.

In diesem Sinne wird Sean Cheyney auch für den Auf- und Ausbau der Marktposition von Vistar Media im Retail-Media-Segment verantwortlich sein. Dies soll in den kommenden Jahren konsequent umgesetzt werden.

Sean Cheyney verfügt mehr als 20 Jahre Berufserfahrung sowohl in der digitalen als auch in der traditionellen Medienlandschaft. Auf dem amerikanischen Markt erwarb er sich laut Vistar Media eine Stellung als Experte im Bereich Retail Media. Frühere Stationen seiner Karriere waren die Position als Executive Vice President of Global Retailer Sales bei Citrus Ad. Hier nahm er während des Übernahme- und Rebranding-Prozesses eine Schlüsselposition ein. Vor Citrus Ad besetzte er ähnliche Positionen bei Triad Retail Media, einem frühen Pionier im Bereich Retail-Media-Netzwerke.

Instore-Netzwerke als Ergänzung

Vistar Media will mit seinen DooH-Lösungen die Lücke zwischen Retail Media Instore-Netzwerken und der physischen Welt schließen. Obwohl sich viele Mechanismen von DooH und Retail Media ähneln, gibt es deutliche Unterschiede. Doch werden im Retail-Media-Bereich große Potenziale gesehen, die auch für DooH-Player wie Vistar sehr interessant sind – auch in Europa beziehungsweise Deutschland.

„Retail Media und Retail-Media-Instore Lösungen nehmen eine Schlüsselrolle in der aktuellen Diskussion um die Werbewirksamkeit beim digitalen Marketing ein“, betont Ravi Ahluwalia, Country Manager DACH bei Vistar Media. „Während DooH eine große und diverse Zielgruppe in öffentlichen Räumen erreichen kann, bietet Retail Instore-Werbung durch die Nutzung von First-Party-Daten personalisierte Angebote und Erlebnisse. Beide Medien ergänzen sich gut, da sie unterschiedliche Phasen der Customer Journey abdecken und sowohl die Markenbekanntheit als auch das Engagement der Kunden steigern können.“

Die Plattformen von Vistar Media sind traditionell eher auf Out-of-Home ausgerichtet. Das Hauptprodukt von Vistar, die Supply Side Platform, verbindet Werbetreibende mit einer breiten Palette von DooH-Netzwerken. Die Plattform ist auch mit der SSP von Broadsign integriert. Darüber hinaus umfasst die SSP von Vistar auch gezieltere Angebote bei großen Einzelhändlern wie Walmart, CVS und Whole Foods, obwohl diese überwiegend aus Out-of-Store- oder Front-of-Store-Displays bestehen.

