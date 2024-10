Für H&M setzte Ströer im September ein Full-Branding am Münchner Karlsplatz um: Die Fassade des leerstehenden Galeria Kaufhof in der Stachus-Passage wurde zur Bühne für die aktuelle H&M-Herbstkampagne. Neben dem Folien-Branding wurde der 30 Quadratmeter große LED-Screen über den Rolltreppen zu den U- und S-Bahnen aktiviert, um die Werbebotschaft um den Bewegtbild-Spot zu ergänzen.

Ein solches umfassende Branding im OoH-Hotspot Stachus-Passage setzte Ströer nun zum zweiten Mal für einen Werbekunden um. Die kreative Umsetzung für H&M entstand in Kooperation mit den Agenturen Mindshare Germany und Group-M OOH Solutions.

H&M setzt bei seinen saisonalen Kampagnen oft auf großflächige DooH-Netze und gebrandete Flächen an Bahnhöfen sowie auf Bussen. Ein Beispiel dafür war auch die umfassende DooH-Aktivierung, die die Fast-Fashion-Marke in diesem Frühjahr bei Gewista in Wien realisierte, einschließlich voll gebrandeter Busse. H&M hatte in der Vergangenheit auch die Möglichkeiten des Programmatic Bookings genutzt, um gezielt junge Frauen zu erreichen.

