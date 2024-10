PPDS bringt sein Showroom-Konzept nach Fairfield, New Jersey, nahe New York City. Es ist nach Amsterdam der zweite Master Showroom des Philips-Display-Anbieters weltweit und der neunte Studio-Standort im PPDS-Netzwerk, das neben Studios in Europa auch eines in Indien umfasst.

Das 205 Quadratmeter große Studio, barrierefrei und im Erdgeschoss gelegen, wurde am 24. Oktober eingeweiht. Es ist in drei Bereiche unterteilt und präsentiert Lösungen für verschiedene Märkte wie Retail, Education, Hospitality, Security, Transport und weitere. Jeder Bereich zeigt eine Auswahl an Digital Signage-Lösungen, einschließlich Indoor- und Outdoor-Displays, LED, E-Paper, interaktiver Hardware und seiner Plattformen Wave und Prostore.

Das Studio ist mit mehr als 30 aktiven Displays ausgestattet, darunter ein 138-Zoll-LED-Screen und ein transparentes OLED-Display. Die Bereiche sind durch Glaspaneele abgetrennt, um eine offene Atmosphäre zu schaffen. Zu den ausgestellten Lösungen gehören die Philips Mediasuite für das Gastgewerbe und neue interaktive Collaboration Displays für den Education-Markt. Als energiesparende Alternative zeigt PPDS neben dem E-Paper-Display Philips Tableaux auch die 65-Zoll-Displays der Philips Signage 3000 Series Ecodesign, das nur die Hälfte des Stroms vergleichbarer Modelle verbrauchen soll.

Im Solutions Room 2 präsentiert PPDS die neuesten LCD- und LED-Lösungen. Hierzu gehören die Anfang des Jahres vorgestellten Philips Unite All-in-One-LED-Displays. Ein „Command Center“ demonstriert die Fähigkeiten der TAA-konformen Philips Videowall X-Line für den Einsatz in kritischen Umgebungen.

Der Schulungsraum des Studios bietet Platz für rund 25 Personen und bietet eine Philips-LED-Wand für Präsentationen und ein interaktives Raumbuchungsdisplay. Auch eine „Nachhaltigkeitswand“ mit verschiedenen Philips-Tableaux-Displays ist vorhanden. Den Raum können PPDS-Teams, Partner und Kunden für Veranstaltungen und Schulungen nutzen.

Zur Eröffnung kamen PPDS-Mitarbeiter aus den Nordamerika-Teams sowie Partner und Kunden. Laut Nick Begleries, VP Commercial North America, sind bereits die nächsten PPDS Studios in Planung.

Anzeige