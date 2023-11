Nur 15 Minuten vom Amsterdamer Flughafen Schiphol und dem Stadtzentrum entfernt befindet sich der neue, hochmoderne, zweistöckige Master Showroom, der mit dem Netzwerk der PPDS Studios und Demo Points des Unternehmens verbunden ist.

PPDS öffnet seinen Master Showroom in Amsterdam. Er liegt 15 Minuten vom Flughafen Schiphol sowie dem Amsterdamer Stadtzentrum entfernt. Mit fast 2.400 Quadratmetern Fläche ist er der größte aller PPDS-Showrooms weltweit. Über zwei Etagen präsentiert das Unternehmen hier seine gesamte Palette an Hardware- und Software-Display-Lösungen.

Im Erdgeschoss begrüßt die Besucher eine 3 mal 6 Meter große LED-Wand der Philips 7000er Serie. In diesem ersten Ausstellungsraum auch die ersten professionellen Displays. Im Obergeschoss ist ein Hotelzimmer eingerichtet, wo PPDS seine Philips Mediasuite TV-Serie präsentiert.

Kooperation mit Red Bull

Das Zwischengeschoss verfügt über zwei FHD Philips 6000 DV-LED-Displays mit 110 und 137 Zoll. Im Rahmen der Partnerschaft von PPDS mit Oracle Red Bull Racing, installierte man hier auch einen Red Bull Racing F1-Fahrsimulator.

Einen Schwerpunkt legt PPDS im Master Showroom auf seine E-Paper-Lösungen: dem 25-Zoll-Display Philips Tableaux Advanced Colour E-Paper sowie dem neuen 32-Zoll-Display Philips Tableaux 5150, das dort im November zum ersten Mal vorgestellt wird. Energie-Effizienz spielt auch im Gebäude des Showrooms eine Rolle: Es wurde erhielt das Energielabel der Klasse A.

Neben dem neuen Master-Showroom-Format, zeigt PPDS seine Displays auch in PPDS Studios weltweit. Dieses Jahr öffnete der Anbieter Locations in Europa, Nordamerika und Indien. Auch für die Master Showrooms sind weitere Standorte in EMEA und den restlichen Kontinenten geplant.