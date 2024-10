Edeka benennt seine Eigenmarke um: Ab sofort finden sich in den Märkten bundesweit die sogenannten Herzstücke. Um dieses Rebranding auch den Verbrauchern näher zu bringen, startete Edeka eine Omnichannel-Werbekampagne mit Jasmin Wagner, auch bekannt unter dem Künstlernamen Blümchen, mit dem sie vor allem in den 1990er-Jahren durch Songs wie „Herz an Herz“ bekannt wurde.

Dieser Song wurde auch extra für die Kampagne umgetextet und steht nun im Mittelpunkt der Kampagne, unter anderem in einem Online-Spot und einem TV-Spot, der in einer Langfassung auch auf Youtube verfügbar ist. Hinzu kommen eine OoH-Kampagne sowie Radiospots. Zudem wird die Kampagne in den Edeka-Magazinen, auf edeka.de, im Newsletter, in der App sowie am POS verlängert.

„Edeka Herzstücke sind sorgfältig ausgewählte Artikel, die es verdient haben, unser gelbes Herz zu tragen. Sie stehen für echte Qualitätsvorteile zu vergleichbaren Markenartikeln und das bei günstigeren Preisen. Damit schaffen wir noch mehr Differenzierung in den Regalen unserer Kaufleute“, sagt Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der Edeka Zentrale Stiftung.

