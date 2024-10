Der Pathé Palace in Paris bekommt nach fünf Jahren Renovierung sechs Kinosäle mit Samsung-Onyx-LEDs. Das von Renzo Piano entworfene Luxuskino hatte 2019 seine Türen geschlossen und diesen August wiedereröffnet. Jetzt ist es eines der unter 200 Kinos weltweit, die statt Projektoren auf Kino-LED setzen. Pathé Palace setzt jetzt vier 4K-Onyx-Displays mit einer Breite von rund 10 Metern und zwei 2K-Onyx-Displays mit einer Breite von 5 Metern.

Zusätzlich installierte das Kino in der Hauptlobby eine Samsung The Wall, Modell IWA, mit einer Höhe von 5,4 Metern und einer Breite von 9,6 Metern. Die Wall skaliert Ausschnitte aus dem Filmmaterial dank eines AI-Prozessors auf 8K-Auflösung hoch und optimiert die Bildqualität mit HDR. Zusätzlich stattete Samsung das Kino mit seiner Smart Signage-QMC-Serie aus, um die Kinoprogramme und Filmtrailer im Foyer sowie vor jedem Kinosaal auszuspielen. Am Eingang jedes Kinosaals empfängt ein Samsung Stretched Display, Modell SH37C, die Kinobesucher.

Samsung Onyx ist das weltweit erste Digital Cinema Initiatives (DCI)-zertifizierte Kino-LED-Display. Gegenüber klassischer Filmprojektoren haben sie den Vorteil, stärkere Schwarzwerte und höhere Kontraste zu erzielen. Voriges Jahr hatte Disney diese Vorteile erstmals genutzt und den Kinofilm Elemental als 4K-HDR-Inhalt eigens für Samsung Onyx gemastert. Das passiert in der Filmbranche aber noch selten. Eine weitere Herausforderung beim Umstieg auf LED ist für viele Kinobesitzer neben dem immensen Preis auch das Gewicht der LED-Wände, auf das viele Kinosäle nicht ausgelegt sind.

Für Pathé hatte Samsung bereits das Kino Beaugrenelle in Paris und das Bellecour in Lyon mit Onyx-LED ausgestattet. Auch im Sitzungssaal seiner Zentrale setzt Pathé inzwischen aus The Wall.

