Der Start des Disney-Pixar-Kinofilms Elemental am 22. Juni in Deutschland könnte der Verbreitung von LED in Kinosälen den lange erwarteten Durchbruch ermöglichen. Der Animationsfilm wurde von Pixar Animation Studios durch technische Zusammenarbeit mit Samsung exklusiv für Samsung Onyx als 4K-HDR-Inhalt gemastert und an Kinos auf der ganzen Welt verteilt.

HDR-Inhalte können eine hellere und klarere Bildqualität wiedergeben, als die SDR-Inhalte von bisher genutzten Kinoprojektoren. Samsung Onyx war die weltweit erste DCI-zertifizierte Kino-LED, die 2018 eingeführt wurde. Seitdem haben auch LG (invidis Bericht) und Unilumin (invidis Bericht) DCI-zertifizierte LED-Kino-Lösungen entwickelt.

6 mal heller als Projektion

Kino-LED bieten ein gleichmäßigere Bildqualität als Projektion, eine höhere Auflösung sowie HDR und bessere Schwarzwerte/ höhere Kontrastwerte. Laut Samsung erzielen Onyx-LED bis zu 300 Nits, was etwa 6 mal heller ist, als Projektion erreicht. Samsung Kino-LEDs wurden in insgesamt 120 Kinosälen auf der ganzen Welt installiert – unter anderem in Frankfurt, Stuttgart und in Zürich, der ersten Onyx-Installation überhaupt.

Pixar Animation Studios plant, das HDR-Content-Mastering in Zukunft zu erweitern, beginnend mit dem Mastering von Inhalten exklusiv für Onyx für den neuen Elemental-Animationsfilm.