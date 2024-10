Proto trifft William Shatner Beam me there, Scotty!

Die Lösungen von Proto sind für Promi-lastige Use-Cases bekannt. Unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und Hollywood-Schauspieler Chris Pratt waren schon in der Box mit dem durch clevere Ausleuchtung erzeugten 3D-Effekt zu sehen. Durch die Raum-erzeugende Bildgebung werden die Displays von Proto und anderen Mitbewerbern oft genutzt, um Menschen auf Konferenzen und anderen Events möglichst nah und „greifbar“ live zu übertragen – oft fällt zu Marketingzwecken das Wort „Beamen“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Diese Namensgebung hat nun einen weiteren Twist in einer Anwendung erfahren: Auf der Vartech-Konferenz dieses Jahr wurde mit einem Proto-Screen der Schauspieler William Shatner auf die Bühne gebracht. William Shatner ist für Star-Trek-Fans Kult: Er verkörperte in der ersten Star-Trek-Serie Captain Kirk, den Kommandeur des Raumschiffs Enterprise. Der Clou: Für seine Missionen auf fremden Planeten wurde er von dem Raumschiff heruntergebeamt. Obwohl so der Satz in der Serie nie gefallen ist, wurde der Slogan „Beam Me Up, Scotty“ – Mr. Scott war der technische Offizier der Enterprise – weltbekannt.

Nun wurde er, in einem Studio in Los Angeles sitzend, live auf die Vartech-Bühne in Orlando ausgestrahlt. Er machte ein paar Witze und unterhielt sich mit dem Moderator über neue Technologien und Zukunftsaussichten.

William Shatner arbeitete auch schon direkt mit Proto zusammen, um dessen Chatbot-Avatar Protobot zu bewerben.