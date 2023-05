Der Display-Hersteller Proto hat wieder einmal einen Medien-Coup gelandet: Nach dem Feature von Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Hannover-Messe kam der Screen mit 3D-Effekt beim bekannten US-Late-Night-Host Jimmy Kimmel zum Einsatz.

Dieser lud den Star der Filmserie Guardians of the Galaxy, Chris Pratt, zu einem Improvisationsspiel ein. Dafür wurde im Disney California Adventure Park in der neuen Guardians-of-the-Galaxy-Attraktion ein Proto-Display installiert. Den Besuchern wurde suggeriert, dass sie im Display eine KI-Figur des Pratt-Charakters Starlord erleben – stattdessen wurde der Schauspieler live aus dem Jimmy-Kimmel-Studio zugeschaltet, um ein etwas unbeholfenes Abbild seiner Selbst zu spielen und mit den Besuchern in einen holprigen Dialog zu treten, wie man ihn von schlechten Sprachbots erwarten würden.

Die Jimmy-Kimmel-Show stellte ein Video des Proto-Pranks online:

Displays mit interaktivem Live-Content beflügeln schon lange die Fantasie von Media- und Marketing-Köpfen. Vorerst sind es aber einzelne Spezial-Cases, bei denen sie sinnvoll genutzt werden können. Proto versteht sich gut darauf, diese Cases zu kreieren und zu vermarkten. Beispielsweise versorgte das Unternehmen die Africa Tech Week in Kapstadt mit einer kleinen Version seines Displays, um Black-Eyed-Peas-Star und Entrepreneur Will I Am live auf die Bühne zu bringen.

