Das israelische Tech-Unternehmen Wi-Charge hat ein größeres und schlankeres Modell seiner kabellosen Displays auf den Markt gebracht: ein 9-Zoll-Flat-Panel. Dieses Format ist speziell für den Einsatz im Bereich Retail Media konzipiert. Die Displays lassen sich beispielsweise an Regalrändern oder in Glastüren von Kühlschränken anbringen – Orte, an denen eine herkömmliche Stromversorgung per Kabel nicht möglich ist, die jedoch für die Kundenansprache am Point of Sale entscheidend sind.

Der Vorteil der Wi-Charge-Technologie liegt darin, dass die Energieübertragung über Infrarot erfolgt. Dadurch benötigen die Displays weder Kabel noch Batterien, was den Einzelhändlern den Anschluss an das Stromnetz erspart.

Wi-Charge hatte zuvor bereits kleinere Modelle mit 5- und 7-Zoll-Displays auf dem Markt, doch größere Formate konnten bisher nicht kommerziell sinnvoll umgesetzt werden. Kürzlich brachte auch der US-Anbieter Digital View ein erstes E-Paper mit Wi-Charge-Technologie auf den Markt. Zukünftig will Wi-Charge verstärkt mit Display-Anbietern kooperieren und sich auf die Infrarot-Technologie konzentrieren.

Anzeige