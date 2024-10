Bei Siemens tut sich viel in Sachen Bahntechnik: Für Ägypten baut die Mobility-Tochter des deutschen Industrie-Konzern den Velaris-Hochgeschwindigkeitszug. Außerdem entwickelt das Unternehmen an der Cloudplattform Signaling X, die Signaltechnik für den Fern- und Nahverkehr integriert. Diese Fortschritte und seine Visionen präsentierte Siemens auf der Innotrans 2024 in Stuttgart und holte sich dafür Unterstützung seines Digital Signage-Partners B12.

Fern- und Nahverkehrwelten in 3D-Effekt-Displays

Der Messeauftritt teilte sich in die Bereiche Fern- und Nahverkehr. Die Technologieansätze für die beiden Schwerpunkte stellte Siemens mithilfe von zwei Proto-Boxen dar. Diese räumlichen Displays sieht man häufiger auf Veranstaltungen, wo Promis wie kürzlich den Schauspieler William Shatner oder auch Bundeskanzler Olaf Scholz auf Bühnen „gebeamt“ werden. Sie verleihen Inhalten durch Beleuchtung eine gewisse Tiefe, die gerne als Hologramm-Effekt bezeichnet wird. Am Siemens-Messestand bauten B12 und seine Partner die Proto-Boxen im Querformat in ein Möbel auf Sichthöhe ein und bespielten sie mit interaktiven Anwendungen.

B12 baute die Inhalte so auf, dass sie in der Mitte des Screens wie Hologramme zu schweben schienen. Eine kurze Intro-Geschichte gab den Besuchern erste Einblicke in die Siemens-Innovationen für Fern- und Nahverkehr. Diese Geschichte diente als Screensaver, wenn gerade kein Besucher die Anwendung bediente.

Hier ein Einblick in die Anwendung:

Am Anfang der Anwendung konnten Messebesucher dann durch eine sich verändernde Umgebung navigieren, die den Wandel von traditioneller Signaltechnik hin zu modernen und zukünftigen Technologien veranschaulichte. Schritt für Schritt führte die Animation durch urbane und ländliche Szenen, zeigte einen Blick in die Cloud mit ihren zentralen Komponenten für Ingenieure und Management. Am Ende ging es tiefer in einzelne Themen wie automatisiertes Fahren und den Einsatz von 5G. So entstand eine interaktive Reise durch die Evolution des Schienenverkehrs, begleitet von geschultem Standpersonal.

Headless CMS für dynamische Inhalte

Ergänzend zu den Protoboxen kreierte B12 Inhalte für eine 3D-animierte Holofans-Wand und ein Exponat zu Cybersecurity. Hier integrierte die Agentur eine semidurchlässige Scheibe, die an speziellen Punkten der Animation transparent wurde und so den Blick auf das hervorgehobene Exponat freigab.

Alle Inhalte auf dem Messestand erstellte und verwaltete B12 mit seiner eigenen Headless-CMS-Plattform. Die nutzt das Unternehmen aus Braunschweig nicht nur für digitale Messeauftritte, sondern auch für die Showrooms des Siemens-Konzerns. Zu Kunden von B12 zählen auch Volkswagen, DMG Mori und Bosch.

