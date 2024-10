JC Decaux führt einen Eco Design Index ein, der die Stadtmöbel des Außenwerbers auf ihre Umweltfreundlichkeit bewertet. Der Index teilt Fahrgastunterstände und Co. in die Klassen A bis E ein, wobei A die beste Bewertung darstellt. Analoge oder digitale OoH-Flächen, die in den Stadtmöbeln integriert sind, fließen in die Bewertung mit ein. Laut JC Decaux dient der Index zum Vergleich von Modellen innerhalb derselben Produktfamilie – analog und digital lassen sich nach Angaben des Unternehmens damit nicht direkt vergleichen.

Die Einstufung basiert laut JC Decaux auf eigenen Kriterien und den 16 Umweltindikatoren der EF-Methode der Europäischen Kommission. Bewertet wurde das Stadtmöbel-Portfolio auf einer Skala von 0 bis 10 anhand von Ergebnisse aus Lebenszyklusanalysen.

Der Index berücksichtigt die zwei Hauptbereiche „Design und Herstellung“ sowie „Betrieb und Nutzung“. Darunter fallen dann beispielsweise, welche Rohstoffe verbaut wurden, wie gut sie sich wiederverwenden lassen oder wie viel Energie sie verbrauchen. Eine besonders gute Note sollen die Upcycling-Fahrgastunterständen, Holz-Fahrgastunterstände oder die aufarbeiteten Fahrgastunterstände von JC Decaux erhalten.

Die Methode, entwickelt mit der Agentur Maobi und ließ sie von EY prüfen. Sie gilt nicht nur für die eigenen Produkte, sondern für jegliche Stadtmöbel. Sie sollen einerseits intern bei der Produktentwicklung weiterhelfen, andererseits Partnern oder lokalen Behörden bei der Auswahl von Stadtmöblierung helfen. Ziel ist es, einen vereinfachten Leitfaden mit den ersten Ratings 2025 zu veröffentlichen.

