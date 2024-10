Wenn es um Display-Technologien geht, dann gibt es eine, die sich derzeit schneller als alle anderen weiterentwickelt: E-Paper – und farbiges E-Paper im Speziellen. Für den Digital-Signage-Markt gibt es inzwischen mehrere Modelle von Herstellern wie PPDS und Sharp/NEC in Größen von 13 bis 32 Zoll. Auch Outdoor-fähige Varianten wie das DIN-A0-Poster von Sharp sind bereits verfügbar. Während Sharp sein Produkt zunächst in Japan testet, liegt der Fokus der meisten Anbieter auf Europa. Doch auch in Nordamerika wird E-Paper zunehmend als kostensparende Alternative zu LCD-Displays interessant – insbesondere aufgrund der steigenden Stromkosten.

Steigende Betriebskosten bei LCDs

Ein Beispiel für die wachsende Nachfrage in Nordamerika ist der kanadische Display-Hersteller Praevar, der bisher auf High-Brightness-LCDs spezialisiert war. Mit seiner neuen E-Poster-Produktlinie bringt Praevar nun erstmals E-Paper-Displays für den Innenbereich auf den Markt, darunter ein 32-Zoll-Modell. Laut Ralph Idems, CEO von Praevar, konnte das Unternehmen einen starken Trend zu effizienteren Displays erkannt: „Unsere Kunden stehen vor Herausforderungen wie der schwierigen Stromverfügbarkeit, hohen Energiekosten sowie dem wachsenden Druck von Kunden und Behörden, nachhaltigere Lösungen anzubieten.“

Praevar setzt, wie die Konkurrenzmodelle von PPDS und Sharp, auf die Spectra-6-Technologie von E Ink, die im Vergleich zu älteren Versionen leuchtendere Farben und einen kontrastreichen, druckähnlichen Look bietet. „Die Zusammenarbeit mit Praevar bei ihrer innovativen E-Poster-Lösung ist ein bedeutender Schritt in Richtung nachhaltigerem Signage“, sagt Tim O’Malley, AVP für die US Regional Business Unit bei E Ink. „Durch die Kombination eines lebendigen, vollfarbigen Displays mit minimalem Stromverbrauch helfen wir Unternehmen, ihre Umweltbelastung zu reduzieren, ohne Kompromisse bei der Qualität der Inhalte einzugehen.“

Das 32-Zoll-E-Poster von Praevar wurde speziell für den Einzelhandel entwickelt und bietet eine WQHD-Auflösung sowie 65.000 Farben. Wie alle E-Paper-basierten Displays verbraucht es nur Strom bei Content-Wechsel und soll daher mit einer Batterie bis zu einem Jahr lang laufen. Das Display wiegt vier Kilogramm, verfügt über integriertes Wi-Fi und Bluetooth Low Energy (BLE), wodurch es sich über eine cloudbasierte CMS-Software bespielen lässt. Optional kommt es mit einem Zwei-Zoll-Solarpanel, das die Batterie auflädt. Den Betrachtungswinkel gibt Praevar mit 180 Grad an.

Outdoor-Serie für 2025 geplant

Zwar wurde der Preis des Produkts noch nicht bekannt gegeben, er wird aber kaum unter den Pendants von Sharp und PPDS liegen – und damit teurer sein als herkömmliche LCD-Lösungen. Eine wachsende Nachfrage – beispielsweise durch Großbestellungen von Unternehmen wie Amazon – könnte farbiges E-Paper jedoch in naher Zukunft preiswerter machen.

Für 2025 plant Praevar zudem eine Outdoor-Version des 32-Zoll-E-Posters als Teil der neuen E-Luminex-Serie. Dieses großformatige E-Poster soll herkömmliche City Light Poster ersetzen und eine umweltfreundlichere Alternative für den Einsatz in öffentlichen Räumen, Verkehrsknotenpunkten und Einkaufszentren bieten.

Anzeige